Крымский правозащитник указал на ошибочность тезиса об «оккупации» полуострова

Западные страны, игнорируя международное право, продолжают придерживаться ошибочных тезисов об «оккупации» Крыма. Об этом заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он напомнил, что уже с момента референдума в Крыму прошло шесть лет, но западные страны до сих пор вопреки международному праву упорно продвигают в международных организациях исторически ошибочные тезисы об «оккупации» и «аннексии» Крыма Россией, тем самым демонстрируя неуважение к жителям острова и их законному волеизъявлению.

Молохов отметил, что общекрымский референдум 16 марта 2014 года был проведен законно и обосновано, и этому есть ряд доказательств.

Так, в 2014 году на Украине был совершен антиконституционный государственный переворот и отсутствовала законная власть, из-за чего крымчане реализовали праву на защиту путем создания в республике сил самообороны. После этого последовало обращение парламента Крыма к президенту РФ с просьбой о содействии в обеспечении мира и спокойствия на территории полуострова, где в тот момент базировался военный контингент Черноморского флота РФ.

Правозащитник напомнил, что после этого в республике прошел референдум об отделении от Украины, и провозглашение государственной независимости в лице легитимного Верховного совета Автономной Республики Крым. После этого последовало вступление независимого государства в состав РФ и воссоединение в соответствии с волеизъявлением народа Крыма.

«(Это) в корне исключает аннексию и оккупацию, о чем так любят говорить в западных странах», — заявил Молохов.

По его словам, Международный суд ООН в ситуации с Косово дал однозначный ответ, что односторонне провозглашение независимости временными институтами самоуправления не нарушает норм международного права. Эксперт отметил, что они не содержит запрета на провозглашение независимости.

Молохов заключил, что таким образом референдум, состоявшийся 16 марта 2014 года в Крыму, был проведен легитимно и должен быть признан таковым зарубежными странами.