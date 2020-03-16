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6:35   16 Марта 2020
Россия

Россияне получат уведомления о размере своей будущей пенсии

Россияне получат уведомления о размере своей будущей пенсии

Граждане РФ старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте Госуслуг. Соответствующий законопроект готовит министерство труда, сообщают «Известия».

По данным газеты, россияне получат информацию о примерном размере страховой пенсии по старости, рассчитанный уже на основе имеющихся пенсионных прав, а также условия и приобретения права на нее.

Планируется отразить в уведомлении параметры, которые используются для расчета будущих выплат, а также данные о размере средств пенсионных накоплений.

Ожидается, что пилотные уведомления начнут поступать жителям некоторых субъектов РФ с 1 июля следующего года.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил дополнить Конституцию РФ принципами достойного пенсионного обеспечения. В том числе, речь шла о регулярной индексации пенсий.

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Автор: Олег Королев
#пенсии #минтруд рф

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