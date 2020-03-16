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 ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига
Посольство РФ в США приостановило оказание консульских услуг из-за коронавируса

Посольство РФ в США приостановило оказание консульских услуг из-за коронавируса

 Количество умерших от нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 14

Количество умерших от нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 14
5:54   16 Марта 2020
Весь мир

Посольство РФ в США приостановило оказание консульских услуг из-за коронавируса

Посольство РФ в США приостановило оказание консульских услуг из-за коронавируса

Консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне прекращает прием граждан в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что в связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за распространения нового коронавируса и значительным ростом числа заболевших, которые ведут к невозможности полностью обеспечить безопасность для здоровья посетителей, с 16 марта в стране приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольств РФ в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг.

В посольстве РФ в США указывают, что по вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр. Также будет работать специальная горячая линия для обращений россиян в экстренных случаях.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на середину дня воскресенья в США были зафиксированы уже более 3,2 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. Жертвами болезни стали 62 человека.

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Автор: Олег Королев
#сша #посольство рф #коронавирус

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