Посольство РФ в США приостановило оказание консульских услуг из-за коронавируса

Консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне прекращает прием граждан в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что в связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за распространения нового коронавируса и значительным ростом числа заболевших, которые ведут к невозможности полностью обеспечить безопасность для здоровья посетителей, с 16 марта в стране приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольств РФ в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг.

В посольстве РФ в США указывают, что по вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр. Также будет работать специальная горячая линия для обращений россиян в экстренных случаях.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на середину дня воскресенья в США были зафиксированы уже более 3,2 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. Жертвами болезни стали 62 человека.