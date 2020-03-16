Уезжающие на родину из Польши украинцы штурмуют границу

Многокилометровые очереди появились на пунктах пропуска польско-украинской границы. Об этом пишет strana.ua.

Польша закрыла границы в ночь с субботы на воскресенье, оставив только три крупных пункта пропуска — Гребенне-Рава Русская, Корчова-Краковец и Дорогуск-Ягодин. Остальные пять закрыты по меньшей мере на две недели, пока будет действовать карантин из-за нового коронавируса.

Кроме того, с 17 марта Украина закрывает проезд для автобусов, но останется возможность приехать на автомобиле. Поэтому многие стремятся вернуться на украинскую территорию до вторника, пытаясь взять границу штурмом.

Машины стоят в очереди к пункту пропуска «Краковец» в среднем 14-16 часов. Автобусы едут еще медленнее.

Часть тех, кто не сумел пересечь границу из-за заторов, возвращаются в Польшу. Очевидцы отмечают, что из-за беспорядка через границу пропускают всех подряд, в том числе людей с температурой.