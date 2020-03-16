Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

Семеро человек погибли при пожаре в поселке Усть-Уда Иркутской области, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме на улице Орджоникидзе поступили спасателям в 0.25 по Москве. На момент прибытия пожарных расчетов, огнем была объята веранда одной из квартир.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в квартире семерых погибших, в том числе девушек 26 и 22 лет, 21-летнего молодого человека и четырех детей. Все они отравились угарным газом.

Отмечается, что пожарные пытались реанимировать детей. Они были доставлены в Усть-Удинскую центральную районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, они скончались.

Замглавы госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков отметил, что в январе с жильцами этого дома проводилась беседа, им был установлен автономный пожарный извещатель. Несмотря на то, что устройство подавало сигнал, жильцы не отреагировали на него.

«По словам соседей, жильцы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете», — сообщил Пашков.

Открытое горение было ликвидировано в 0.39 по Москве. Огнем было охвачено 25 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.