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5:07   16 Марта 2020
Россия

Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

Семеро человек погибли при пожаре в поселке Усть-Уда Иркутской области, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме на улице Орджоникидзе поступили спасателям в 0.25 по Москве. На момент прибытия пожарных расчетов, огнем была объята веранда одной из квартир.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в квартире семерых погибших, в том числе девушек 26 и 22 лет, 21-летнего молодого человека и четырех детей. Все они отравились угарным газом.

Отмечается, что пожарные пытались реанимировать детей. Они были доставлены в Усть-Удинскую центральную районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, они скончались.

Замглавы госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков отметил, что в январе с жильцами этого дома проводилась беседа, им был установлен автономный пожарный извещатель. Несмотря на то, что устройство подавало сигнал, жильцы не отреагировали на него.

«По словам соседей, жильцы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете», — сообщил Пашков.

Открытое горение было ликвидировано в 0.39 по Москве. Огнем было охвачено 25 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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Автор: Олег Королев
#иркутская область

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