Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

 Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины
Уезжающие на родину из Польши украинцы штурмуют границу

Уезжающие на родину из Польши украинцы штурмуют границу

 ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига
Посольство РФ в США приостановило оказание консульских услуг из-за коронавируса

Посольство РФ в США приостановило оказание консульских услуг из-за коронавируса

 Количество умерших от нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 14

Количество умерших от нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 14
Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

 Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины
Уезжающие на родину из Польши украинцы штурмуют границу

Уезжающие на родину из Польши украинцы штурмуют границу

 ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига
Посольство РФ в США приостановило оказание консульских услуг из-за коронавируса

Посольство РФ в США приостановило оказание консульских услуг из-за коронавируса

 Количество умерших от нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 14

Количество умерших от нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 14
4:43   16 Марта 2020
Весь мир

Количество умерших от нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 14

Количество умерших от нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 14

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковой части Китая достигло 80 860, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

За последние сутки в КНР было выявлено 16 новых случаев заболевания. Скончались 14 пациентов. Выписано из больниц 838 человек.

Согласно полученным от 31 провинции данным, подтверждены 80 860 случаев заражения новым коронавирусом. На текущий момент болеют 9898 человек, из которых 3032 находятся в тяжелом состоянии.  Скончались 3213 пациентов, вылечились — 67 749 человек.

За прошедшие сутки в стране выявлены 12 ввозных случаев заражения. Общее число таких случаев достигло 123.

В Гоконге отдельно выявлено 148 случаев заражения (четверо из них скончались, 84 выздоровели). В Макао нашли десять инфицированных (все выздоровели), на Тайване - 59 (один из них скончался, еще 20 вылечились).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...