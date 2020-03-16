Количество умерших от нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 14

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковой части Китая достигло 80 860, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

За последние сутки в КНР было выявлено 16 новых случаев заболевания. Скончались 14 пациентов. Выписано из больниц 838 человек.

Согласно полученным от 31 провинции данным, подтверждены 80 860 случаев заражения новым коронавирусом. На текущий момент болеют 9898 человек, из которых 3032 находятся в тяжелом состоянии. Скончались 3213 пациентов, вылечились — 67 749 человек.

За прошедшие сутки в стране выявлены 12 ввозных случаев заражения. Общее число таких случаев достигло 123.

В Гоконге отдельно выявлено 148 случаев заражения (четверо из них скончались, 84 выздоровели). В Макао нашли десять инфицированных (все выздоровели), на Тайване - 59 (один из них скончался, еще 20 вылечились).