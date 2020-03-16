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4:08   16 Марта 2020
Весь мир

Сандерс заявил, что система здравоохранения США не готова к новому коронавирусу

Сандерс заявил, что система здравоохранения США не готова к новому коронавирусу

Американская система здравоохранения не готова к борьбе с эпидемией нового коронавируса. Об этом заявил сенатор Берни Сандерс на теледебатах Демократической партии.

По его словам, США «не готовы и не были готовы», поскольку в стране нет единой системы здравоохранения. Сандерс заявил, что есть «тысячи страховых планов», которые не являются системой, готовой оказывать всем медицинские услуги.

Сандерс заявил, что в условиях отсутствия эпидемии в США умирают 60 тысяч человек из-за того, что не могут вовремя попасть к врачу на прием. По его словам, ситуация с новым коронавирусом только усугубляет это.

По данным университета Джона Хопкинса, на текущий момент в США зафиксированы ы уже более 3,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Скончались 62 человек.

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Автор: Олег Королев
#сша #берни сандерс #коронавирус

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