Ирак ожидает международной поддержки своего суверенитета после ракетных ударов США

Багдад добивается международной поддержки в защиту своего суверенитета после недавних ракетных ударов США. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.

США в ночь на 12 марта атаковали военную базу иракского ополчения «Хашд аш-Шааби», расположенную на границе Сирии с Ираком. После обстрела реактивными снарядами базы сил возглавляемой США международной коалиции Таджи на севере Багдада, в ходе которого погибли две американских военных и один британский солдат.

Ас-Сахаф заявил, что Ирак работает над тем, чтобы усилить союзников и партнеров для поддержки позиции Багдада в защиту уважения суверенитета страны после недавних воздушных ударов США по объектам безопасности Ирака, которые привели к гибели и ранению людей.

Также дипломат отметил, что Ирак направил соответствующую жалобу об американских ударах по иракским правительственным учреждениям, которые Багдад считает грубым нарушением своего суверенитета и агрессией против его территорий.