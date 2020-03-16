Жертвами взрыва на нефтепроводе в Нигерии стали 17 человек

Жертвами взрыва на участке нефтепровода на юго-западе Нигерии стали 17 человек. Об этом сообщает местный телеканал Channels TV.

Инцидент произошел в штате Лагос в воскресенье. Многие близлежащие дома и постройки были разрушены, в том числе общежитие для девочек и церковь. В результате инцидента пострадали более 50 человек, большинство из них направлены в больницы. По меньшей мере 25 пострадавшим оказывают медпомощь на месте.

Комиссар полиции штата Хаким Одумосу сообщил, что взрыв не связан с терроризмом или вандализмом, поскольку был результатом ошибки, вызванной человеческим фактором.