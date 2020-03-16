Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

 Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами

Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами
ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

 ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии

ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии
Сандерс заявил, что система здравоохранения США не готова к новому коронавирусу

Сандерс заявил, что система здравоохранения США не готова к новому коронавирусу

 Ирак ожидает международной поддержки своего суверенитета после ракетных ударов США

Ирак ожидает международной поддержки своего суверенитета после ракетных ударов США
Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

 Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами

Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами
ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

 ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии

ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии
Сандерс заявил, что система здравоохранения США не готова к новому коронавирусу

Сандерс заявил, что система здравоохранения США не готова к новому коронавирусу

 Ирак ожидает международной поддержки своего суверенитета после ракетных ударов США

Ирак ожидает международной поддержки своего суверенитета после ракетных ударов США
3:26   16 Марта 2020
Весь мир

Жертвами взрыва на нефтепроводе в Нигерии стали 17 человек

Жертвами взрыва на нефтепроводе в Нигерии стали 17 человек

Жертвами взрыва на участке нефтепровода на юго-западе Нигерии стали 17 человек. Об этом сообщает местный телеканал Channels TV.

Инцидент произошел в штате Лагос в воскресенье. Многие близлежащие дома и постройки были разрушены, в том числе общежитие для девочек и церковь. В результате инцидента пострадали более 50 человек, большинство из них направлены в больницы. По меньшей мере 25 пострадавшим оказывают медпомощь на месте.

Комиссар полиции штата Хаким Одумосу сообщил, что взрыв не связан с терроризмом или вандализмом, поскольку был результатом ошибки, вызванной человеческим фактором.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...