Жертвами взрыва на нефтепроводе в Нигерии стали 17 человек
Жертвами взрыва на участке нефтепровода на юго-западе Нигерии стали 17 человек. Об этом сообщает местный телеканал Channels TV.
Инцидент произошел в штате Лагос в воскресенье. Многие близлежащие дома и постройки были разрушены, в том числе общежитие для девочек и церковь. В результате инцидента пострадали более 50 человек, большинство из них направлены в больницы. По меньшей мере 25 пострадавшим оказывают медпомощь на месте.
Комиссар полиции штата Хаким Одумосу сообщил, что взрыв не связан с терроризмом или вандализмом, поскольку был результатом ошибки, вызванной человеческим фактором.
A pipeline explosion on Sunday killed at least 15 people and destroyed about 50 buildings after a fire broke out in a suburb of Nigeria's Lagos https://t.co/yIi5xZUVSx pic.twitter.com/o202BUjzeU— Reuters (@Reuters) March 15, 2020