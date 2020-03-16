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3:01   16 Марта 2020
Весь мир

Стоимость нефти опустилась более чем на пять процентов

Стоимость нефти опустилась более чем на пять процентов

Стоимость нефти на интерконтинентальной бирже ICE опустилась в ночь на понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным на 2.17 по Москве, цена на апрельские фьючерсы марки Brent упала на 6,1 процента, до 31,9 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов нефти марки WTI опустилась на 5,2 процента, до 30,15 доллара.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов сообщало, что спрос на нефть в текущему году может показать крупнейшее падение в истории из-за нового коронавируса и мер, нацеленных на его нераспространение.

Трейдеры опасаются, что спрос на нефть может сократиться более чем на миллион баррелей в сутки со 100 миллионов баррелей в день в 2019-м. При этом предполагается, что падение спроса может превысить 2,65 миллиона баррелей.

Падению стоимости нефти также поспособствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, которые не смогли договориться о продлении договора о сокращении добычи нефти.

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Автор: Олег Королев
#нефть #коронавирус

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