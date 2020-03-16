Стоимость нефти опустилась более чем на пять процентов

Стоимость нефти на интерконтинентальной бирже ICE опустилась в ночь на понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным на 2.17 по Москве, цена на апрельские фьючерсы марки Brent упала на 6,1 процента, до 31,9 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов нефти марки WTI опустилась на 5,2 процента, до 30,15 доллара.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов сообщало, что спрос на нефть в текущему году может показать крупнейшее падение в истории из-за нового коронавируса и мер, нацеленных на его нераспространение.

Трейдеры опасаются, что спрос на нефть может сократиться более чем на миллион баррелей в сутки со 100 миллионов баррелей в день в 2019-м. При этом предполагается, что падение спроса может превысить 2,65 миллиона баррелей.

Падению стоимости нефти также поспособствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, которые не смогли договориться о продлении договора о сокращении добычи нефти.