Около 11 тысяч человек в мире заразились новым коронавирусом за день

Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса COVID-2019 во всем мире за последние сутки.

Таким образом, общее число зараженных достигло 153 517 человек. Общее число погибших увеличилось на 343 человека, до 5375.

За пределами КНР общее число подтвержденных случаев заражения составляет 72 469. Скончался 2531 человек.

Китайские власти 31 декабря минувшего года проинформировали ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, находящемся в центральной провинции Хубэй. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус. ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что запрет на экспорт из Евросоюза медикаментов и оборудования из-за нового коронавируса показал, что европейской солидарности не существует.