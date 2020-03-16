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2:12   16 Марта 2020
Весь мир

Черногория закрыла границы для иностранных граждан

Черногория закрыла границы для иностранных граждан

Черногорские власти запретили для иностранцев въезд и ввели обязательный карантин для всех въезжающих из-за рубежа граждан. Об этом сообщает правительство страны.

 Черногория на данный момент остается единственной страной в Европе без зараженных новым коронавирусом. Правительство в воскресенье приняло рад новых мер по борьбе с новой инфекцией.

Кабмин Черногории в Twitter сообщил, что запрещается въезд иностранцам, кроме лиц с временной регистрацией в стране, а также для ввозящих товары. Также вводится обязательная самоизоляция для всех иностранцев.

Также в стране закрываются кафе и рестораны, а также спортивные игровые залы, ночные клубы и дискотеки. В закрытых торговых точках число покупателей ограничивается до 50 человек, в открытых  — до 100.

В пятницу в Черногории власти закрыли школы и запретили массовые мероприятия.

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Автор: Олег Королев
#черногория #коронавирус

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