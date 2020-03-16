Общенациональный карантин введен в Чехии

Чешское правительство вводит общенациональный карантин в рамках борьбы с новым коронавирусом, сообщил премьер страны Андрей Бабиш.

По его словам, общенациональный карантин вводится в стране с 00.00 понедельника (02.00 по Москве) в соответствии с законом об охране общественного здоровья. Целью карантина является усиление борьбы с распространением нового коронавируса и максимального ограничения контактов между больными и здоровыми.

Бабиш подчеркнул, что на улицах населенных пунктов будет разрешено находиться минимальному число людей, которые будут лишь следовать на работу или с работы, а также посещать родственников, ходить в магазины, аптеки и больницы.

Премьер отметил, что полиция будет строго контролировать выполнение правил карантина. Нарушителей будут штрафовать.

Режим ЧП действует в Чехии с 12 марта. Всем гражданам республики запрещено покидать страну. Иностранцам запрещен въезд в Чехию. Закрыты границы и прекращены международные авиарейсы.

В стране зарегистрированы 253 больных вирусом COVID-19, из них двое находятся в тяжелом состоянии.