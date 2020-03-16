Вучич заявил, что пандемия коронавируса выявила отсутствие европейской солидарности

Запрет на экспорт из ЕС медикаментов и оборудования из-за коронавируса показал, что европейской солидарности не существует. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

Минздрав Сербии сообщил, что к вечеру воскресенья коронавирусом в стране заражены 48 человек. Правительство ограничило стоимость продуктов, а также средств зашиты и гигиены. Также в стране введет запрет на массовые собрания до полусотни человек. Лицам старше 65 лет, входящим в группу риска, не рекомендуется выходить из дома без острой необходимости.

Вучич в воскресенье вечеров встретился с главами национального кризисного штаба и патриархом сербским Иринеем, а после он обратился к общественности и провозгласил ЧП.

Президент Сербии заявил, что не будет пока делать политических выводов, однако в Белграде уже понимают, что «международной или европейской солидарности не существует». По его словам, это все было «сказками на бумаге».

Вучич отметил, что о запрете на экспорт медикаментов и медоборудования из Евросоюза сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По его словам, только Китай согласился помочь Сербии.