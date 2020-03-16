Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

 Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами

Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами
ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

 ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии

ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии
Общенациональный карантин введен в Чехии

Общенациональный карантин введен в Чехии

 Актриса из «Джеймса Бонда» Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом

Актриса из «Джеймса Бонда» Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом
Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

 Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами

Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами
ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

 ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии

ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии
Общенациональный карантин введен в Чехии

Общенациональный карантин введен в Чехии

 Актриса из «Джеймса Бонда» Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом

Актриса из «Джеймса Бонда» Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом
1:00   16 Марта 2020
Весь мир

Трамп приветствует резкое снижение ставки ФРС

Трамп приветствует резкое снижение ставки ФРС

Американский президент Дональд Трамп приветствует решение Федеральной резервной системы США опустить ключевую ставку на фоне пандемии нового коронавируса.

На пресс-конференции Трамп заявил, что поздравляет ФРС со снижением ставки до 0-0,25 процента, поскольку данное решение «замечательно» для страны.

Ранее Трамп неоднократно призывал руководство ФРС понизить процентную ставку для более эффективной борьбы с кризисом, связанным с новым коронавирусом.

В четверг американские биржи закрылись резким падением, опустившись на  7,9-9,3 процента, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС. Данное падение стало худшим с 1987 года. Эксперты полагают, что ему поспособствовало заявление Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США ы из Европы из-за нового коронавируса.

Глава Минфина США Стивен Мнучин отмечал, что ситуация на финансовых рынках и в торговой сфере США, вызванная COVID-2019, не является финансовым кризисом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #фрс #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...