Трамп приветствует резкое снижение ставки ФРС

Американский президент Дональд Трамп приветствует решение Федеральной резервной системы США опустить ключевую ставку на фоне пандемии нового коронавируса.

На пресс-конференции Трамп заявил, что поздравляет ФРС со снижением ставки до 0-0,25 процента, поскольку данное решение «замечательно» для страны.

Ранее Трамп неоднократно призывал руководство ФРС понизить процентную ставку для более эффективной борьбы с кризисом, связанным с новым коронавирусом.

В четверг американские биржи закрылись резким падением, опустившись на 7,9-9,3 процента, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС. Данное падение стало худшим с 1987 года. Эксперты полагают, что ему поспособствовало заявление Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США ы из Европы из-за нового коронавируса.

Глава Минфина США Стивен Мнучин отмечал, что ситуация на финансовых рынках и в торговой сфере США, вызванная COVID-2019, не является финансовым кризисом.