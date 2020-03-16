Сербия закроет границы для иностранных граждан

Сербия в рамках режима ЧП из-за нового коронавируса ограничивает въезд в страну для иностранцев из стран-очагов. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.

В специальном обращении на телеканале РТС он заявил, что призывает иностранцев не приезжать в Сербию. Вучич уточнил, что меры не касаются граждан Китая по специальному приглашению, а также их докторов и людей, которые помогают.

«Прошу наших людей не приезжать больше. Если приедут, их будут ожидать карантин и изоляция», - отметил он.

По словам Вучича, приезжающие в страну сербские граждане будут помещаться в самоизоляцию на 14 дней, а из стран-очагов нового коронавируса — на 28 дней. В случае нарушения правил соблюдения изоляции, они будут наказываться сроками до трех лет тюрьмы.

Также президент Сербии заявил, что решение о запрете международного сообщения будет принято в течение двух суток.

Премьер Ана Брнабич в свою очередь заявила, что границы будут закрыты с вечера воскресенья. По ее словам, в республику смогут въехать только дипломаты и члены их семьей, а также иностранцы с видом на жительство. Санитарной инспекции и МВД на границах будет помогать армия.