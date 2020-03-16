Режим повышенной готовности введен в Коми из-за нового коронавируса

Режим повышенной готовности вводится на территории Коми в целях нераспространения нового коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Гапликов на своей странице «ВКонтакте».

Гапликов отметил, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире и России в частности, а также выявлением новых случаев в отдельных регионах РФ и появления угрозы его появления в Коми, он подписал указ о введении режима повышенной готовности в республике.

Гапликов сообщил, что с 18 марта все культурно-массовые и спортивные мероприятия отменяются, учебным учреждениям рекомендуется перейти на режим дистанционного обучения, в детсадах вводится режим свободного посещения.

Также глава республики рекомендовал жителя м Коми соблюдать гигиену и избегать мест массового скопления людей.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире заражены 153 тысячи человек, 5,7 тысячи скончались.