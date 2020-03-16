Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

 Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами

Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами
ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

 ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии

ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии
Общенациональный карантин введен в Чехии

Общенациональный карантин введен в Чехии

 Актриса из «Джеймса Бонда» Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом

Актриса из «Джеймса Бонда» Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом
Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

 Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами

Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами
ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

 ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии

ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии
Общенациональный карантин введен в Чехии

Общенациональный карантин введен в Чехии

 Актриса из «Джеймса Бонда» Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом

Актриса из «Джеймса Бонда» Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом
0:22   16 Марта 2020
Весь мир

Режим повышенной готовности введен в Коми из-за нового коронавируса

Режим повышенной готовности введен в Коми из-за нового коронавируса

Режим повышенной готовности вводится на территории Коми в целях нераспространения нового коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Гапликов на своей странице «ВКонтакте».

Гапликов отметил, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире и России в частности, а также выявлением новых случаев в отдельных регионах РФ и появления угрозы его появления в Коми, он подписал указ о введении режима повышенной готовности в республике.

Гапликов сообщил, что с 18 марта все культурно-массовые и спортивные мероприятия отменяются, учебным учреждениям рекомендуется перейти на режим дистанционного обучения, в детсадах вводится режим свободного посещения.

Также глава республики рекомендовал жителя м Коми соблюдать гигиену и избегать мест массового скопления людей.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире заражены 153 тысячи человек, 5,7 тысячи скончались.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #республика коми #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...