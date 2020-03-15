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21:51   15 Марта 2020
Общество

Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Три основные причины развития большинства заболеваний перечислил главный внештатный остеопат Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Мохов.

Если не брать в расчет генетику, то самым вероятным фактором развития заболеваний является токсический. Специалист имеет в виду разные инфекции, пищу и метаболизм. Большую роль играет нейропсихоэмоциональный аспект и разного рода травмы, передает РИА Новости.

Эти факторы запускают реакцию тканей в человеческом организме. После этого покровы воспаляются и меняются, отметил Мохов. Современная наука не признает принципы классической остеопатии. Дисциплину принято считать частью мануальной терапии. Только с 2015 года Минздрав включил науку в перечень врачебных специальностей.

Остеопат Владимир Животов рассказал, что навредить здоровью человека может неправильно подобранная обувь. Специалист порекомендовал женщинам поменьше ходить в туфлях на шпильке.

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Автор: Юлия Яковлева
#минздрав #заболевания #остеопат

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