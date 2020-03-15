Главный остеопат Минздрава назвал провоцирующие болезни причины

Три основные причины развития большинства заболеваний перечислил главный внештатный остеопат Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Мохов.

Если не брать в расчет генетику, то самым вероятным фактором развития заболеваний является токсический. Специалист имеет в виду разные инфекции, пищу и метаболизм. Большую роль играет нейропсихоэмоциональный аспект и разного рода травмы, передает РИА Новости.

Эти факторы запускают реакцию тканей в человеческом организме. После этого покровы воспаляются и меняются, отметил Мохов. Современная наука не признает принципы классической остеопатии. Дисциплину принято считать частью мануальной терапии. Только с 2015 года Минздрав включил науку в перечень врачебных специальностей.

Остеопат Владимир Животов рассказал, что навредить здоровью человека может неправильно подобранная обувь. Специалист порекомендовал женщинам поменьше ходить в туфлях на шпильке.