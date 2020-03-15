ЛНА уничтожила турецкие склады и вооружение в аэропорту Митига

Боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии совместно с турецкими военными атакуют по всем направлениям, нарушая мирные договоренности. В ответ ЛНА уничтожила в аэропорту Митига несколько военных объектов, принадлежавших Турции.

Официальный спикер Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмад Мисмари на пресс-конференции в Египте заявил, что ПНС не соблюдает режим прекращения огня, пытаясь захватить новые территории. В районе Мисураты и аэропорта Митига активизировались турецкие военные, которые вместе с боевиками ПНС устанавливают артиллерийские и радиолокационные системы, а также современные ПВО. Оттуда ПНС готовят наступление на город Эль-Джуфра, чтобы продвинуться к Сирту, который ЛНА освободила 6 января, сообщает ФАН.

Из аэропорта Митига, превратив его в турецкую военную базу, боевики ведут обстрел Ливийской национальной армии и городских районов. ЛНА пришлось перейти к ответным мерам. Было уничтожено несколько турецких объектов: системы ПВО, артиллерийские установки и оружейные склады. Также погибли несколько турецких военнослужащих.