Стало известно, кто является организатором террористических операций в Ливии. Об этом сообщил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

Им оказался спецагент, связанный с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом — Абу Фуркан. Турецкий агент занимался секретными делами в разных странах, в том числе и в Сирии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Благодаря раскрытию личности пособника террористического режима Правительства национального согласия (ПНС) Ливии удалось распознать и других участников преступных операций в Ливии.

Мисмари отметил, что Эрдоган отправляет в Ливию до 400 боевиков в неделю. Турция тратит миллионы на реализацию деятельности наемных боевиков в этой стране.

Власти Турции ранее заявляли о намерении сохранить военное присутствие в сирийском Идлибе. Турецкая сторона продолжает помогать боевикам нелегитимного Правительства национального согласия, обеспечивая их военной техникой и боеприпасами.

Генерал-майор Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари также заявлял, что ЛНА борется за безопасность жителей страны.