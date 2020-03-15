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21:27   15 Марта 2020
Политика

ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии

ЛНА раскрыла данные агентов, ответственных за террористические операции в Ливии и Сирии

Стало известно, кто является организатором террористических операций в Ливии. Об этом сообщил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

Им оказался спецагент, связанный с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом — Абу Фуркан. Турецкий агент занимался секретными делами в разных странах, в том числе и в Сирии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей

Благодаря раскрытию личности пособника террористического режима Правительства национального согласия (ПНС) Ливии удалось распознать и других участников преступных операций в Ливии. 

Мисмари отметил, что Эрдоган отправляет в Ливию до 400 боевиков в неделю. Турция тратит миллионы на реализацию деятельности наемных боевиков в этой стране. 

Власти Турции ранее заявляли о намерении сохранить военное присутствие в сирийском Идлибе. Турецкая сторона продолжает помогать боевикам нелегитимного Правительства национального согласия, обеспечивая их военной техникой и боеприпасами. 

Генерал-майор Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари также заявлял, что ЛНА борется за безопасность жителей страны. 

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #турция #эрдоган #ливия #лна

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