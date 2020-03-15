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21:02   15 Марта 2020
Политика

ЛНА дала отпор боевикам ПНС, уничтожив их технику и ликвидировав террористов

ЛНА дала отпор боевикам ПНС, уничтожив их технику и ликвидировав террористов

Армия Ливии отразила атаку террористов ПНС на направлении ар-Рамла. В результате нападения боевики понесли тяжелые потери. ПНС совершило провокацию днем 15 марта.

Джихадисты так называемого Правительства национального согласия атаковали силы ЛНА вблизи Триполи. Нападение оказалось для боевиков неудачным. Террористы понесли потери как в военной технике, так и в живой силе, после чего обратились в бегство, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пользователей Twitter..

Под контролем Ливийской национальной армии сейчас находится большая часть регионов страны. Военнослужащие Халифы Хафтара поддерживают единственную легитимную власть в стране – Восточное правительство. Главарь ПНС Файез Саррадж захватил Триполи в результате Схиратских соглашений.

Документ предполагал создание ПНС в качестве временной структуры, которую должны были расформировать после выборов. Однако Саррадж решил не отказываться от власти и объединил вокруг себя группировки боевиков, которые и оккупировали ливийскую столицу. Помимо этого, он заручился поддержкой Турции, которая переправляет ему в нарушение эмбарго ООН оружие и военную технику.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #лна #пнс ливии

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