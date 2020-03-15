Роспотребнадзор призвал рассчитываться за покупки бесконтактными платежами

После использования бумажных денег следует вымыть руки и стараться лишний раз не прикасаться к лицу. Такие рекомендации выпустила Всемирная организация здравоохранения. Передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Теоретически наличные деньги могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции, заявили эксперты Роспотребнадзора. Вирусы с легкостью могут быть активными на бумаге в течение трех-четырех дней и на пластике до девяти дней.

В то же время купюры, которые выдает Банк России не опасны для общественности. Перед тем, как они выдаются кредитным организациям и переходят в активное пользование, их специально выдерживают в течение двух недель. Однако не все наличные деньги проходят такую процедуру, так как не каждая банкнота попадает на хранение в Банк России.

Угроза заражения COVID-19 также присутствует после введения пин-кода, так как на клавишах тоже могут сохраняться бактерии. Поэтому специалисты Роспотребнадзора призывают чаще использовать бесконтактные платежи.

Всемирная торговая организация отменила все рабочие заседания и совещания до конца апреля этого года из-за угрозы распространения пандемии коронавируса. Гендиректор организации Роберту Азеведу сообщил всем сотрудникам, что доступ в штаб-квартиру в Женеве будет ограничен до 16 марта.