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20:57   15 Марта 2020
Политика

НАТО выгодно, что Турция отправляет воевать сирийских боевиков в Ливию

НАТО выгодно, что Турция отправляет воевать сирийских боевиков в Ливию

Турция не скрывает, что перебрасывает сирийских террористов в Ливию, так как их деятельность выгодна Западу. Об этом заявил политолог Александр Дудчак.

Политолог считает вербовку сирийских наемников Турцией и ее нахождение в иностранном государстве "наплевательством" на международные права и межгосударственные договоренности. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей

По словам Дудчака, террористов в Сирии "спасают", предоставляя им новую работу. Мировое сообщество очень слабо реагирует на перемещение террористов. Некоторые страны борются с терроризмом только на словах. Политика Соединенных Штатов позволяет Турции действовать "без указа" на оккупированных ею территориях. 

Эксперт отметил, что боевики Правительства национального согласия (ПНС) используют перемирие для усиления позиций своих войск, что даст им повод чаще нарушать договоренности о прекращении огня. 

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщал, что Турция не намерена выводить свои войска из Идлибской зоны деэскалации. 

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #турция #ливия #пнс

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