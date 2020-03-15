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20:35   15 Марта 2020
Общество

Минпромторг призвал россиян осознанно запасать продукты на фоне коронавируса

Минпромторг призвал россиян осознанно запасать продукты на фоне коронавируса

Закрытие продовольственных магазинов на фоне эпидемии коронавируса не планируется, заявили в Минпромторге.

Представители ведомства объяснили, что все дело не в отсутствии продуктов, а в выкладке его на полки. Россиян призывают рационально закупать продукты. Также в ведомстве напомнили, что у каждого продукта, в том числе у различных круп, есть свой срок годности.

"Призываем граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок", — заключили в ведомстве.

Ранее торговые сети и магазины сообщили об увеличении спроса на товары первой необходимости на фоне ослабления курса рубля и распространения коронавирусной эпидемии. На данный момент руководство магазинов принимает дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян необходимыми товарами.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило, что жители Московской области не испытывают проблем с покупкой продовольствия и товаров. Спрос на некоторые продукты повысился в связи с новостями о распространении коронавируса.

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Автор: Василий Пименов
#россия #минпромторг

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