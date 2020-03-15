Минпромторг призвал россиян осознанно запасать продукты на фоне коронавируса

Закрытие продовольственных магазинов на фоне эпидемии коронавируса не планируется, заявили в Минпромторге.

Представители ведомства объяснили, что все дело не в отсутствии продуктов, а в выкладке его на полки. Россиян призывают рационально закупать продукты. Также в ведомстве напомнили, что у каждого продукта, в том числе у различных круп, есть свой срок годности.

"Призываем граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок", — заключили в ведомстве.

Ранее торговые сети и магазины сообщили об увеличении спроса на товары первой необходимости на фоне ослабления курса рубля и распространения коронавирусной эпидемии. На данный момент руководство магазинов принимает дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян необходимыми товарами.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило, что жители Московской области не испытывают проблем с покупкой продовольствия и товаров. Спрос на некоторые продукты повысился в связи с новостями о распространении коронавируса.