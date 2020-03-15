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20:29   15 Марта 2020
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Минпромторг прокомментировал панику по поводу пустых полок в супермаркетах

Минпромторг прокомментировал панику по поводу пустых полок в супермаркетах

Российские магазины не закроются из-за пандемии Covid-19, заявили представители Минпромторга.

Все товары закупаются у поставщиков в необходимом количестве заранее. Увеличенный спрос на них торговые сети не пугает, так как на складах сформированы запасы продуктов, сообщают представители Минпромторга.

Министерство призвало российских граждан совершать покупки рационально и не поддаваться панике. Дефицит каких-либо продуктов или предметов первой необходимости не ожидается.

Сотрудники ведомства сообщили, что пустые прилавки не являются результатом отсутствия товаров, а связаны с их несвоевременным размещением на полках.  

Опыт зарубежных стран показал, что необходимо постоянно контролировать потребительский рынок при содействии местных властей и торговых сетей, что поможет избежать усугубления ситуации.

Заражение COVID-19 на территории РФ произошло в 63 случаях. Варианты поддержания экономической и социальной стабильности в стране разрабатываются по поручению премьер-министра Михаил Мишустина.

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Автор: Руслан Неглинный
#супермаркеты #пандемия

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