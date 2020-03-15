Перенджиев провел аналогию между антироссийской политикой ПНС Ливии и США

Нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии пытается заручиться поддержкой Запада и США, при этом "забыв" о вмешательстве Турции во внутренние дела страны. Вместо этого ПНС делает информационные вбросы о российской помощи Ливийской национальной армии (ЛНА).

Министр внутренних дел (ПНС) Ливии Фатхи Башага в интервью британской газете The Guardian заявил, что ЛНА оказывают помощь несколько государств: ОАЭ, Египет, Иордания и Россия, при этом ООН якобы боится против них принимать меры. Башага считает, что помощь со стороны России оказывает ЧВК "Вагнер". Министр попытался в очередной раз разыграть российский след, чтобы получить моральную и финансовую поддержку от прозападных сил.

По его словам, якобы из-за России он поддержал реформу, при которой местные вооруженные группировки вошли в "МВД". О вмешательстве Турции в дела Ливии Фатхи Башага вообще умолчал — в течение нескольких лет турецкие власти отправляют в ПНС оружие, технику и завербованную живую силу.

Член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев в беседе с ФАН заявил, что ПНС воюет с ЛНА, которая действует "исключительно в интересах своей страны". А ливийская армия, в отличие от ПНС, независима от внешних источников. Поэтому ПНС и пытается обвинить ее в несамостоятельности.

"Для них главная задача — обвинить в том, что и у них есть некий главный управляющий, и Россия для этого подходит", — объяснил Перенджиев.

Антироссийская риторика, считает эксперт, верный способ получить поддержку у западных стран и США.