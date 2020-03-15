«Альянс врачей» пытается умалить вклад российских медиков в борьбу с коронавирусом

Оппозиция воспользовалась действиями, которые предприняли власти для улучшения ситуации с коронавирусом в Москве, чтобы выставить ее в негативном свете.

Пандемия бушующего в мире смертельно опасного коронавируса вынуждает власти России предпринимать меры по борьбе с распространением болезни. Самое большое число заболевших COVID-19 в России сейчас находится в Москве. В настоящий момент выявлено 33 случая заболевания, число зараженных по всей России составило 63 человека.

Власти приняли срочное решение об открытии на территории Москвы больницы для лечения всех заразившихся. Об этом сообщает Nation News.

На фоне сложившейся ситуации, врачи сами выступили с предложением временно переоборудовать корпус роддома № 8 под отделение для заболевших COVID-19. Всего за несколько часов специалисты справились с поставленной задачей. Бывшие пациенты были перенаправлены в другие аналогичные заведения.

Деятели оппозиционного сектора, которые отрабатывают западную повестку, в позитивной ситуации нашли повод для высказывания недовольства и выставления действия властей в негативном ключе. "Альянс врачей" выпустил пост, в котором заявил, что правительство РФ якобы превратило медперсонал в "рабов" и заставили их "плясать под свою дудку".

Позицию "Альянса врачей" поддержал "главный" предводитель так называемой оппозиции Алексей Навальный. Он заявил, что перепрофилирование корпуса 68-й больницы говорит о том, что власти якобы замалчивают масштабы заболевания опасной инфекции в стране.

Добавим, что Навальный и "Альянс врачей" ставят перед собой цель распространять как можно больше фейковой информации о медицине в России. Таким образом, они мешают работе врачей и активно нагнетают обстановку в стране.