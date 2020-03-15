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 Россияне отправляют Терешковой письма с благодарностью за "сохранение Путина"

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19:37   15 Марта 2020
Политика

Россияне отправляют Терешковой письма с благодарностью за "сохранение Путина"

Россияне отправляют Терешковой письма с благодарностью за "сохранение Путина"

Депутат Госдумы Валентина Терешкова получает множество писем, где россияне благодарят ее, говорится в интервью депутата на телеканале "Россия 1".

В письмах граждане России пишут слова благодарности за то, что она высказалась о "сохранении" президента РФ Владимира Путина. Терешкова поделилась, что россияне помнят, какой была страна, когда ее принял Путин, — он фактически собирал по частям.

Россияне пишут, что Россию стали уважать в мире, возрос авторитет РФ на международной арене, страна стала едина, и это, несомненно, заслуга российского лидера Владимира Путина.

Как сообщалось, именно Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию РФ поправку, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах. Изменения в основном законе страны вступят в силу, если Конституционный суд подтвердит законность поправок и на общероссийском голосовании 22 апреля более половины россиян поддержат поправки.

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Автор: Василий Пименов
#россия #терешкова

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