«Аэрофлот» прекращает рейсы в Таллин, Осло, Прагу и Барселону

Руководство «Аэрофлота» приняло решение приостановить рейсы в ряд городов Европы. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Коронавирус стал причиной временного прекращения рейсов «Аэрофлота» в Прагу, Осло, Барселону, Таллин и ряд других городов Евросоюза. Такая мера была принята в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане. Спустя два месяца вирус распространился по странам мира. Благодаря стараниям властей и медиков удалось вылечить более 75 тысяч пациентов. К сожалению, число больных достигло 154 тысяч человек.