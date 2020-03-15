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 «Аэрофлот» прекращает рейсы в Таллин, Осло, Прагу и Барселону

«Аэрофлот» прекращает рейсы в Таллин, Осло, Прагу и Барселону
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19:18   15 Марта 2020
Общество

«Аэрофлот» прекращает рейсы в Таллин, Осло, Прагу и Барселону

«Аэрофлот» прекращает рейсы в Таллин, Осло, Прагу и Барселону

Руководство «Аэрофлота» приняло решение приостановить рейсы в ряд городов Европы. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Коронавирус стал причиной временного прекращения рейсов «Аэрофлота» в Прагу, Осло, Барселону, Таллин и ряд других городов Евросоюза. Такая мера была принята в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане. Спустя два месяца вирус распространился по странам мира. Благодаря стараниям властей и медиков удалось вылечить более 75 тысяч пациентов. К сожалению, число больных достигло 154 тысяч человек.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #европа #аэрофлот

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