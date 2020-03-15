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19:17   15 Марта 2020
Общество

Власти Эстонии ограничили въезд для иностранцев из-за коронавируса

Власти Эстонии ограничили въезд для иностранцев из-за коронавируса

Эстония с 17 марта временно вводит запрет на въезд иностранных граждан и устанавливает пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил премьер-министр страны Юри Ратас.

Ратас сообщил, что с 17 марта в страну смогут въехать только граждане Эстонии и жители, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, а также иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии, пояснил он на своей странице в Facebook.

Премьер также заявил, что на территории страны будет допущен транспорт, осуществляющий международные перевозки, а иностранные жители смогут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, если у них не будут обнаружены симптомы коронавируса. Также он добавил, что все пребывающие обязаны пройти двухнедельный карантин, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее стало известно, что общее количество зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 115 человек. У шести жителей страны из городя Пярну в субботу был обнаружен коронавирус.

Представители РЖД рассказали о временном прекращении железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Латвией. Ограничения вступят в силу с 17 марта. Пассажиры, чьи рейсы будут отменены, получат возможность вернуть средства за билеты.

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Автор: Василий Пименов
#эстония #карантин #коронавирус

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