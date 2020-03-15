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18:53   15 Марта 2020
Политика

Власти Украины объявили о закрытии КПП "Станица Луганская" из-за коронавируса

Власти Украины объявили о закрытии КПП "Станица Луганская" из-за коронавируса

Контрольный пункт пропуска "Станица Луганская" на линии соприкосновения с ЛНР закрывается с 16 марта на две недели из-за коронавируса. Об этом стало известно в воскресенье, 15 марта.

Украинское руководство объявило о закрытии КПП "Станица Луганская" на фоне распространения новой инфекции COVID-19, сообщает Луганская областная администрация.

"Исключение по возвращении на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории", — уточняет администрация ЛНР.

По последним данным, на территории Украины выявлены три случая заражения коронавирусом. Два из них зафиксированы в Черновицкой области. Двумя днями ранее стало известно о первой смерти от COVID-19 в стране — скончалась 71-летняя жительница Житомирской области, передает RT.

Украинские власти в целях обеспечения безопасности приняли решение ограничить авиасообщение, а также запретить иностранцам въезжать в страну с 17 марта. Кроме того, с понедельника на границе государства приостановят работу 107 КПП, 123 других КПП пока продолжат работать.

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Автор: Илья Романович
#донбасс #украина #станица луганская #коронавирус

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