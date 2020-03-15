Названы препараты, которые ухудшают состояние при коронавирусе

Препараты, которые не следует принимать больным коронавирусом, назвал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Ибупрофен и кортизон при COVID-19 принимать нельзя, так как состояние больного может ухудшиться, пояснил глава Минздрава Франции. Чтобы снизить температуру тела, можно выпить парацетамол.

Однако в любом случае следует проконсультироваться с врачом, в том числе при употреблении противовоспалительных лекарств. Такое заявление Оливье Веран сделал на фоне распространения коронавируса по всему миру.

Во Франции число больных коронавирусом составило более 3 600 человек. Такие данные предоставили в Минздраве страны 13 марта. Кроме того, 79 случаев заболевания закончились летальным исходом.