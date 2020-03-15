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18:46   15 Марта 2020
Общество

Названы препараты, которые ухудшают состояние при коронавирусе

Названы препараты, которые ухудшают состояние при коронавирусе

Препараты, которые не следует принимать больным коронавирусом, назвал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Ибупрофен и кортизон при COVID-19 принимать нельзя, так как состояние больного может ухудшиться, пояснил глава Минздрава Франции. Чтобы снизить температуру тела, можно выпить парацетамол.

Однако в любом случае следует проконсультироваться с врачом, в том числе при употреблении противовоспалительных лекарств. Такое заявление Оливье Веран сделал на фоне распространения коронавируса по всему миру.

Во Франции число больных коронавирусом составило более 3 600 человек. Такие данные предоставили в Минздраве страны 13 марта. Кроме того, 79 случаев заболевания закончились летальным исходом.

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Автор: Руслан Неглинный
#здоровье #лекарства #коронавирус

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