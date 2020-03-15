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18:45   15 Марта 2020
Экономика

Глава "Газпром нефти" объяснил, как низкие цены на нефть помогут оздоровить рынок

Глава "Газпром нефти" объяснил, как низкие цены на нефть помогут оздоровить рынок

Низкие нефтяные котировки позволят убрать с рынка проекты с высокой себестоимостью добычи, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков, отметив, что такая тенденция оздоровит отрасль.

В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" он заверил, что обновление мирового рынка станет гарантией успешного и долгосрочного развития нефтяной сферы.

Особое внимание Дюков уделил возможности России "безболезненно пройти" продолжительный период низких цен на сырье и увеличить добычу.

Стоимость на нефть стала стремительно падать с прошлой недели на фоне срыва сделки ОПЕК+ в Вене 6 марта. Участники переговоров не смогли прийти к консолидированному решению по добыче. В результате Саудовская Аравия, выступающая за сокращение ежедневных показателей, увеличила добычу сырья и снизила ее стоимость.

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Автор: Руслан Неглинный
#цены на нефть #газпром нефть

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