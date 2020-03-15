Глава "Газпром нефти" объяснил, как низкие цены на нефть помогут оздоровить рынок

Низкие нефтяные котировки позволят убрать с рынка проекты с высокой себестоимостью добычи, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков, отметив, что такая тенденция оздоровит отрасль.

В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" он заверил, что обновление мирового рынка станет гарантией успешного и долгосрочного развития нефтяной сферы.

Особое внимание Дюков уделил возможности России "безболезненно пройти" продолжительный период низких цен на сырье и увеличить добычу.

Стоимость на нефть стала стремительно падать с прошлой недели на фоне срыва сделки ОПЕК+ в Вене 6 марта. Участники переговоров не смогли прийти к консолидированному решению по добыче. В результате Саудовская Аравия, выступающая за сокращение ежедневных показателей, увеличила добычу сырья и снизила ее стоимость.