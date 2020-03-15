Вбросами о «нежелательных плакатах» либеральные СМИ готовят почву для новых беспорядков

Лояльные представителям российской оппозиции средства массовой информации решили поднять новую волну негодования и усилить протестные настроения в обществе за счет тиражирования новости об очередных попытках давления со стороны «тоталитарного режима». Но свежие на первый взгляд публикации удивительным образом повторяют прошлогодние информационные вбросы на фоне резонансного «московского дела».

Радиостанция «Эхо Москвы» вечером 14 марта опубликовала новость о том, что правоохранительные органы якобы «принуждают» московские типографии отказаться от печати плакатов с оппозиционными лозунгами. При этом ссылается «Эхо» на интернет-портал ОВД-Инфо и телеграм-канал «Avtozak LIVE», который является первоисточником данной информации.

Эту новость незамедлительно подхватили менее популярные издания, помогая либеральным СМИ распространять новый вброс о «бесчинствах» государственной машины. Стоит обратить внимание, что о «рекомендациях» не печатать изделия оппозиционной направленности либеральным журналистам рассказал лишь один сотрудник типографии «Реглет». Однако заголовки, очевидно, несут конкретный посыл, направленный на поднятие волны негодования и возмущения в обществе.

Старый конь борозды не испортит

Сами авторы канала «Avtozak LIVE» признаются, что аналогичные события уже освещались ими летом 2019 года во время массовых акций протеста в Москве, приуроченных к выборам в Мосгордуму. Примечательно, что либеральные СМИ, чья работа заключается в намеренном раскачивании ситуации в стране путем нагнетания социально-политической обстановки, почти год назад отработали ситуацию по точно такой же схеме.

Тогда публикации подобного характера сразу же поспешили разместить на своих ресурсах телеканал «Дождь», информационное агентство «Росбалт» и другие сторонники так называемых либеральных оппозиционеров. Тезисы СМИ о давлении со стороны представителей правопорядка в новых публикациях удивительным образом повторяют использованные журналистами этих изданий прошлым летом.

Хлеба и зрелищ

Проводя параллель между этими двумя вбросами, можно заметить еще одно важное сходство. В 2019 году публикации о «полицейском произволе» совпали с выборами в Московскую городскую думу и последовавшими незаконными акциями протеста, организованными главой признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексеем Навальным и его сторонниками.

Сегодня одним из главных вопрос для россиян стали поправки в Конституцию, голосование по которым должно состояться в апреле текущего года. На этом фоне либералы уже начали свою активную деятельность, призывая людей выходить на митинги и одиночные пикеты, чтобы открыто выразить свой протест в связи с предлагаемыми изменениями в основной закон страны.

По всей видимости, публикациями о якобы давлении на московские типографии со стороны властей лояльные оппозиции издания просто пытаются накалить ситуацию до такой степени, чтобы противники действующего правительства вновь смогли организовать массовые протестные мероприятия и беспорядки в преддверии общероссийского голосования по Конституции.