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19:00   15 Марта 2020
Россия

Невзоров не отменит свою программу из-за коронавируса до требования властей

Невзоров не отменит свою программу из-за коронавируса до требования властей

Журналист и телеведущий Александр Невзоров в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что отменять встречи со слушателями «Невзоровских сред» не собирается. По крайней мере, пока не будет введен властями запрет на мероприятия до тысячи человек.

«Скорее всего, будем вводить ограничения. Но пока запреты касаются мероприятий, превышающих тысячу человек. У нас на эфирах есть публика, но ее, в общем, меньше тысячи, конечно же, — говорит Невзоров. — Мы будем действовать в соответствии с распоряжениями городских властей. Когда они сочтут необходимым ограничить все в городе, тогда мы естественно и немедленно подчинимся. Пока этих правил нет — подчиняться собственно нечему».

Телеканалы «Россия-1» и «Первый канал» обсуждают возможность записи программ без участия зрителей в студии из-за распространения коронавируса. Новый выпуск передачи «Воскресный вечер» уже снимается без зрителей в студии, сообщил журналист Владимир Соловьев в авторском Telegram-канале.

Невзоров не отменит «Невзоровские среды» до требования властей из-за коронавируса

За минувший день врачи подтвердили три новых случая заболевания в России. Трое пациентов сейчас госпитализированы в Москве, один — в Тюмени. Установлено, что все они прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — это Италия, Франция, Испания и Швейцария.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #общество #невзоров #коронавирус

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