Невзоров не отменит свою программу из-за коронавируса до требования властей

Журналист и телеведущий Александр Невзоров в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что отменять встречи со слушателями «Невзоровских сред» не собирается. По крайней мере, пока не будет введен властями запрет на мероприятия до тысячи человек.

«Скорее всего, будем вводить ограничения. Но пока запреты касаются мероприятий, превышающих тысячу человек. У нас на эфирах есть публика, но ее, в общем, меньше тысячи, конечно же, — говорит Невзоров. — Мы будем действовать в соответствии с распоряжениями городских властей. Когда они сочтут необходимым ограничить все в городе, тогда мы естественно и немедленно подчинимся. Пока этих правил нет — подчиняться собственно нечему».

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