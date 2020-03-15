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18:06   15 Марта 2020
Общество

Вирусолог Щелканов отметил грамотные действия властей РФ при коронавирусе

Вирусолог Щелканов отметил грамотные действия властей РФ при коронавирусе

Меры, предпринятые руководством РФ в борьбе с коронавирусом, позволили отодвинуть начало эпидемии, считает профессор Михаил Щелканов.

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов выразил мнение, что в случае массового заболевания коронавирусной инфекцией на систему здравоохранения ляжет серьезная нагрузка, сообщает URA.RU.

Вирусолог отметил, что благодаря действиям властей РФ по профилактике распространения коронавируса, начало массовой эпидемии удалось отодвинуть. У органов здравоохранения появляется больше времени подготовиться к нагрузке, которая может возникнуть в случае неблагоприятного развития ситуации.

По поводу создания вакцины от COVID-19 Щелканов сказал, что многие лекарства для борьбы с вич ВИЧ-инфекции могут быть эффективны против коронавируса. За сутки количество заболевших COVID-19 в России выросло на 4 человека. Общее число заразившихся на сегодняшний день в РФ достигло 63 человек.

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Автор: Яна Либерман
#минздрав #коронавирус

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