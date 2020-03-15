Доложить о предложениях в связи с распространением коронавируса поручил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Глава кабмина сделал заявление по итогам совещания, где обсуждалась сложившаяся экономическая ситуация. Поручение направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Свои предложения они должны предоставить на совещании, запланированном на 16 марта.

Также Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру, руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко и зампреду правительства Дмитрию Чернышенко обеспечить работу Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Совет был сформирован накануне, 14 марта. Его возглавил Мишустин.

По последним данным, в России зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусом. Четверо заболевших были диагностированы за последние сутки. Трое из них находятся в Московской области. Власти РФ принимают все необходимые меры, чтобы защитить россиян от инфекции, распространившейся из КНР.