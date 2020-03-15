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17:47   15 Марта 2020
Общество

Комаровский объяснил неэффективность мытья рта с мылом в качестве защиты от COVID-19

Комаровский объяснил неэффективность мытья рта с мылом в качестве защиты от COVID-19

Действия, от которых стоит отказаться, чтобы не стать жертвой COVID-19, назвал советский и украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Врач напомнил, что мыть глаза, нос и рот с мылом не нужно. Это не защитит от коварной инфекции. В некоторых случаях такие действия, наоборот, способны навредить человеку. Более того, раздражение слизистых оболочек подавляет их местный иммунитет. Слизистая становится более уязвимой, а значит, что повышается шанс заболеть.

Предотвратить заболевание поможет частое мытье рук и обработка антисептиком. Евгений Комаровский также посоветовал проводить больше времени на свежем воздухе и проветривать помещения. Работникам сферы торговли следует создавать барьеры при контакте с покупателями.

Медики составили пять правил, как предотвратить заражение COVID-19. Нужно чаще мыть руки, пользоваться медицинскими масками и чихать, прикрывая рот. Важно на время отказаться от поцелуев и рукопожатий. Горло следует полоскать качественным антисептиком.

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Автор: Борис Нестеров
#здоровье #медицина #коронавирус

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