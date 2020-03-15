ЧП с вертолетом Ми-35 в аэропорту "Черемушки" в Хабаровске подтвердили

Случайный выстрел, произошедший во время полета вертолета Ми-35, подтвердили в Минобороны РФ.

Во время летных испытаний у вертолета Ми-35 произвольно сработала авиационная пушка. Пострадавших в результате происшествия нет. Информацию об этом подтвердили в Восточном военном округе.

Nation News писало, что пресс-служба производственного комплекса "Вертолеты России" подтвердила, что вертолет "Ансат", выпускаемый Казанским вертолетным заводом, получил разрешение на использование системы аварийного приводнения.