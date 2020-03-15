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Власти Украины объявили о закрытии КПП "Станица Луганская" из-за коронавируса

 Глава "Газпром нефти" объяснил, как низкие цены на нефть помогут оздоровить рынок

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17:42   15 Марта 2020
Россия

ЧП с вертолетом Ми-35 в аэропорту "Черемушки" в Хабаровске подтвердили

ЧП с вертолетом Ми-35 в аэропорту "Черемушки" в Хабаровске подтвердили

Случайный выстрел, произошедший во время полета вертолета Ми-35, подтвердили в Минобороны РФ.

Во время летных испытаний у вертолета Ми-35 произвольно сработала авиационная пушка. Пострадавших в результате происшествия нет. Информацию об этом подтвердили в Восточном военном округе.

Nation News писало, что пресс-служба производственного комплекса "Вертолеты России" подтвердила, что вертолет "Ансат", выпускаемый Казанским вертолетным заводом, получил разрешение на использование системы аварийного приводнения.

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Автор: Илья Романович
#вертолет #хабаровск

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