Испанские диетологи перечислили плюсы и минусы сахарозаменителей

Использование низкокалорийных и натуральных сахарозаменителей не поможет при похудении, если употреблять их неправильно, заявили испанские диетологи.

Эксперты отмечают, что отказ от сахара для похудения возможен, если переходить на подсластители постепенно и вести умеренное потребление, пишет NEWS.ru. Миф о сахарозаменителях развеял испанский диетолог Антонио Родригес. По его мнению, суррогаты можно использовать для исключения сахара, и они безопасны, если употреблять их в умеренных количествах, соблюдая диету.

Лопес Морено отметил, что заменители сахара получаются в результате химических реакций и являются ненатуральным продуктом. Даже в стевии растительного происхождения присутствует химия.

Из-за перехода на сахарозаменители может возникнуть эффект гало, когда малокалорийная еда кажется полезнее и человек начинает есть больше.