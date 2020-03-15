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Пресс-секретарь Яценюка заверила, что его визит в клинику не связан с инфекцией

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17:27   15 Марта 2020
Политика

Пресс-секретарь Яценюка заверила, что его визит в клинику не связан с инфекцией

Пресс-секретарь Яценюка заверила, что его визит в клинику не связан с инфекцией

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк был доставлен в больницу в плановом режиме, сообщила его пресс-секретарь Ольга Лапло.

Накануне в прессе появились сообщения о том, что бывший украинский премьер-министр был доставлен в клинику "Борис", расположенную в Киеве. По словам очевидца, Яценюк был в состоянии полного бессилия и передвигался при помощи охранников, оснащенных медицинскими масками.

Как передает РИА Новости, пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала прекратить "распространять панику", объяснив визит экс-премьера в медицинское учреждение "плановой процедурой", не имеющей никакого отношения к ОРЗ или любому другому инфекционному заболеванию. По ее словам, в настоящий момент бывший глава правительства Украины находится в норме. Для прохождения какой именно процедуры Яценюк прибыл в клинику, женщина не уточнила.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #инфекция #яценюк #клиника

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