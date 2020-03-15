Медики назвали пять основных правил профилактики коронавируса

Пандемия коронавируса набирает обороты в большинстве мировых государств. COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным через чихание и прикосновения. Предупредить коронавирус может каждый, если будет соблюдать основные правила предосторожности. Медики выделили пять принципов, следуя которым, можно защититься от инфекции.

Первая мера предосторожности заключается в том, чтобы как можно чаще мыть руки. Советуют реже трогать лицо, в частности, глаза и нос. Важно понимать – на теле коронавирус выживает около 10 минут, однако этого достаточно, чтобы заразиться. Второе правило — в случае необходимости носить медицинскую маску. Но стоит помнить, что она эффективна первые несколько часов, после чего ее стоит сменить.

В-третьих, соблюдая этикет и прикрывая рот и нос ладонью при чихании, а лучше бумажной салфеткой, человек минимизирует риск распространения инфекции. Также следует увеличить расстояние между людьми, желательно, чтобы оно составляло не меньше метра.

Четвертое правило заключается в необходимости регулярно полоскать горло с антисептиками. Пятое — употреблять как можно больше горячей воды и чаще бывать под солнцем, передает Федеральное агентство новостей.

Власти Грузии приняли решение о закрытии всех границ ввиду распространения пандемии коронавируса. Мера предосторожности вступит в силу с 16 марта.