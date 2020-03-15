Парламент Ливии взял под личный контроль меры по борьбе с COVID-19

Руководитель Палаты представителей Ливии Агила Салех проконтролировал осуществление превентивных мероприятий против распространения коронавирусной инфекции в государстве.

Как сообщает советник руководителя Палаты представителей Абдель Хамид Сафи, глава парламента контролирует все принятые меры по борьбе с вирусом. Агила Салех также провел рабочую встречу с главой Минздрава восточного правительства Ливии Саадом Акубой по вопросу коронавирусной инфекции в стране. Министерство внутренних дел восточного правительства Ливии выдало распоряжение о двухнедельном карантине, которому будут подвергаться иностранные граждане, прибывшие в Ливию. Все, у кого выявят болезнь, будут направлены в специальную зону изоляции. Об этом информирует ФАН.

Ранее сообщалось, что лидер так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж ввел режим чрезвычайного положения и выделил полмиллиона ливийских динаров на борьбу с распространением болезни на территории Ливии.