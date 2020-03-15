Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медики назвали пять основных правил профилактики коронавируса

Медики назвали пять основных правил профилактики коронавируса

 Онищенко призвал Facebook блокировать авторов фейковых постов о коронавирусе

Онищенко призвал Facebook блокировать авторов фейковых постов о коронавирусе
Пресс-секретарь Яценюка заверила, что его визит в клинику не связан с инфекцией

Пресс-секретарь Яценюка заверила, что его визит в клинику не связан с инфекцией

 Грузия ограничивает въезд в страну из-за коронавируса

Грузия ограничивает въезд в страну из-за коронавируса
Парламент Ливии взял под личный контроль меры по борьбе с COVID-19

Парламент Ливии взял под личный контроль меры по борьбе с COVID-19

 Падение цен на нефть привело к снижению прибыли Saudi Aramco

Падение цен на нефть привело к снижению прибыли Saudi Aramco
Медики назвали пять основных правил профилактики коронавируса

Медики назвали пять основных правил профилактики коронавируса

 Онищенко призвал Facebook блокировать авторов фейковых постов о коронавирусе

Онищенко призвал Facebook блокировать авторов фейковых постов о коронавирусе
Пресс-секретарь Яценюка заверила, что его визит в клинику не связан с инфекцией

Пресс-секретарь Яценюка заверила, что его визит в клинику не связан с инфекцией

 Грузия ограничивает въезд в страну из-за коронавируса

Грузия ограничивает въезд в страну из-за коронавируса
Парламент Ливии взял под личный контроль меры по борьбе с COVID-19

Парламент Ливии взял под личный контроль меры по борьбе с COVID-19

 Падение цен на нефть привело к снижению прибыли Saudi Aramco

Падение цен на нефть привело к снижению прибыли Saudi Aramco
17:03   15 Марта 2020
Весь мир

Парламент Ливии взял под личный контроль меры по борьбе с COVID-19

Парламент Ливии взял под личный контроль меры по борьбе с COVID-19

Руководитель Палаты представителей Ливии Агила Салех проконтролировал осуществление превентивных мероприятий против распространения коронавирусной инфекции в государстве.

Как сообщает советник руководителя Палаты представителей Абдель Хамид Сафи, глава парламента контролирует все принятые меры по борьбе с вирусом. Агила Салех также провел рабочую встречу с главой Минздрава восточного правительства Ливии Саадом Акубой по вопросу коронавирусной инфекции в стране. Министерство внутренних дел восточного правительства Ливии выдало распоряжение о двухнедельном карантине, которому будут подвергаться иностранные граждане, прибывшие в Ливию. Все, у кого выявят болезнь, будут направлены в специальную зону изоляции. Об этом информирует ФАН.

Ранее сообщалось, что лидер так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж ввел режим чрезвычайного положения и выделил полмиллиона ливийских динаров на борьбу с распространением болезни на территории Ливии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#ливия #пнс #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...