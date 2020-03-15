Онищенко призвал Facebook блокировать авторов фейковых постов о коронавирусе

Руководство американской сети Facebook должно принять решение о блокировке авторов и удалении постов про новый коронавирус COVID-19, которые сеют панику среди населения. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

В Facebook публикуется серия фейковых постов с рекомендациями о том, как проверить себя в домашних условиях на предмет заражения коронавирусом. Авторы утверждают, что рекомендации составили ученые Стэнфордского университета и российский врач Юрий Климов, который работал в больнице китайского Шэньчжэня, а после изучал COVID-19 в Ухане. В Стэнфорде уже давно опровергли свою причастность к подобным материалам, доктор Климов также оказался вымышленным персонажем.

По мнению Геннадия Онищенко, "советы врачей" в Facebook совершенно безобидные и не могут причинить вреда. Однако они сеют панику среди населения, сообщает ФАН. Поэтому депутат считает, что подобные посты нужно отслеживать и удалять из социальных сетей, ведь пользователи их охотно читают и репостят. Оставлять нужно только те материалы, где авторы публикуют объективную информацию.