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16:20   15 Марта 2020
Россия

Онищенко призвал Facebook блокировать авторов фейковых постов о коронавирусе

Онищенко призвал Facebook блокировать авторов фейковых постов о коронавирусе

Руководство американской сети Facebook должно принять решение о блокировке авторов и удалении постов про новый коронавирус COVID-19, которые сеют панику среди населения. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

В Facebook публикуется серия фейковых постов с рекомендациями о том, как проверить себя в домашних условиях на предмет заражения коронавирусом. Авторы утверждают, что рекомендации составили ученые Стэнфордского университета и российский врач Юрий Климов, который работал в больнице китайского Шэньчжэня, а после изучал COVID-19 в Ухане. В Стэнфорде уже давно опровергли свою причастность к подобным материалам, доктор Климов также оказался вымышленным персонажем.

По мнению Геннадия Онищенко, "советы врачей" в Facebook совершенно безобидные и не могут причинить вреда. Однако они сеют панику среди населения, сообщает ФАН. Поэтому депутат считает, что подобные посты нужно отслеживать и удалять из социальных сетей, ведь пользователи их охотно читают и репостят. Оставлять нужно только те материалы, где авторы публикуют объективную информацию.

"Я не против, если казенный язык, которым написаны сообщения на сайтах ВОЗ, Роспотребнадзора и других ведомств, будет адаптирован для соцсетей с учетом возраста и психологии их аудитории", — объяснил Онищенко.

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Автор: Илья Романович
#онищенко #facebook #коронавирус

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