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Пресс-секретарь Яценюка заверила, что его визит в клинику не связан с инфекцией

 Грузия ограничивает въезд в страну из-за коронавируса

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16:17   15 Марта 2020
Общество

Четверо россиян заразились коронавирусом за последние сутки

Четверо россиян заразились коронавирусом за последние сутки

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 63 человек, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки на территории страны выявлено четыре новых случая инфицирования: трое пациентов находятся в Московской области, один – в Тюменской.

Установлено, что они посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию в последние две недели. Круг лиц, контактировавших с заболевшими, уже определен; людей помещают под наблюдение врачей, проводится лабораторное обследование.

В общей сложности заразились 60 россиян, два гражданина Китая и один итальянец, а по всему миру – более 142 тысяч человек в 135 странах (летальных исходов – более 5,3 тысячи).

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Автор: Руслан Неглинный
#инфекция #заражение #коронавирус

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