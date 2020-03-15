Четверо россиян заразились коронавирусом за последние сутки

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 63 человек, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки на территории страны выявлено четыре новых случая инфицирования: трое пациентов находятся в Московской области, один – в Тюменской.

Установлено, что они посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию в последние две недели. Круг лиц, контактировавших с заболевшими, уже определен; людей помещают под наблюдение врачей, проводится лабораторное обследование.

В общей сложности заразились 60 россиян, два гражданина Китая и один итальянец, а по всему миру – более 142 тысяч человек в 135 странах (летальных исходов – более 5,3 тысячи).