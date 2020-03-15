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 Падение цен на нефть привело к снижению прибыли Saudi Aramco

Падение цен на нефть привело к снижению прибыли Saudi Aramco
16:09   15 Марта 2020
Весь мир

Падение цен на нефть привело к снижению прибыли Saudi Aramco

Падение цен на нефть привело к снижению прибыли Saudi Aramco

Нефтяная компания Saudi Aramco потеряла около 23 млрд долларов прибыли из-за падения цен на энергоресурсы. К концу года она добыла 259 млрд баррелей, сохранив позиции в списке самых больших энергетических компаний мира.

Нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco должна была за 2019 год заработать около 111,1 млрд долларов чистой прибыли, однако снижение цен на нефть и падение спроса на продукт не позволили прогнозам сбыться. В итоге прибыльность организации составила 88,2 млрд долларов. Утерянная прибыль саудитов – около 22,9 млрд долларов.

При этом компания сохраняет лидирующие позиции по добыче энергоресурсов, несмотря на снижение спроса и добычи продукта. 259 млрд баррелей нефти были поставлены на рынок за 2019 год. Компания продолжает выплату дивидендов, на это уже выделено 75 млрд долларов США.

В текущем году, после разрыва сделки в формате ОПЕК+, цена нефти снизилась еще сильнее, что крайне не выгодно Саудовской Аравии. По мнению экспертов, бюджет страны изначально формировался под совсем другую стоимость экспортируемого продукта.

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Автор: Яна Либерман
#нефть #саудовская аравия #прибыль #saudi aramco

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