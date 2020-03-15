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15:32   15 Марта 2020
Политика

Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение из-за COVID-19

Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение из-за COVID-19

Режим чрезвычайного положения введен в Казахстане из-за распространения коронавируса, заявляет пресс-служба главы государства Касым-Жомарт Токаева.

Указ подписан президентом 15 марта —  чрезвычайное положение продлится до 15 апреля, пишет RT. В указе обозначается, что режим введен на фоне объявления пандемии коронавируса. Ради безопасности граждан на время ЧП будет работать комиссия по обеспечению режима. Ответственны за соблюдение всех необходимых мер госкомиссия, министерства и местные власти. Въезд и выезд из Казахстана ограничены. 

Как сообщалось, в Казахстане зарегистрировано шесть случаев инфицирования коронавирусом: четыре — в Алма-Ате и два — в Нур-Султане. Власти отправили школы на карантин, отменили массовые мероприятия и военный парад по случаю Дня Победы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#казахстан #чрезвычайное положение #коронавирус

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