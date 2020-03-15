Российский глава Владимир Путин приехал в Госдуму после телефонного разговора со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Об этом рассказал сам парламентарий в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия1".

По словам Володина, во время выступления президент "расставил все на свои места". Речь идет о ключевых вопросах по поправкам в Основной закон.

Некоторое время назад Nation News сообщало, что Госдума РФ поддержала предложенную поправку в Конституцию о президентских сроках, с которым выступила депутат от фракции "Единая Россия" Валентина Терешкова.