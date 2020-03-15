Три гражданина РФ не выезжали за границу и заболели COVID-19

Россияне, не выезжавшие в другие страны, заболели коронавирусом, сообщили сотрудники Роспотребнадзора.

Тест на COVID-19, который медики сделали каждому из заболевших, показал положительный результат. По данным на 15 марта, в России насчитывается 59 зараженных коронавирусом людей. Некоторые из них уже успели выздороветь и отправились домой. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 14 человек.

Девять случаев COVID-19 медики обнаружили в Москве. Еще один — в Московской области. Кроме того, по одному случаю коронавируса врачи зафиксировали в Петербурге и Калининградской области. Двое заболевших находятся в Кемеровской области.

Российские власти принимают все меры, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В частности, были закрыты границы с рядом стран. Кроме того, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил создать Координационный совет по коронавирусу при кабмине.