На фоне внесения изменений в текст российской Конституции японские националисты готовятся к новой форме борьбы за решение больного для Японии вопроса о «северных территориях» в пользу Токио. Подобное мнение высказал автор материала, размещенного на информационном портале ren.tv, Юрий Городенко. При этом им было указано на то, что вопрос «возврата» Южных Курил для японской стороны после одобрения изменений в главный российский закон может быть закрыт не до конца.

Автор отметил, что в статье 67 Конституции РФ собираются запретить действия, «направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям». Однако там же указываются исключения из этого правила, которые распространяются на делимитацию, демаркацию, редемаркацию границы РФ с соседними государствами. В этом свете им было отмечено, что японцы нашли выход именно в «делимитации» границы. При этом эксперт в подтверждение своих слов сослался на один из сценариев, которые «обнародовали «эксперты» Японского института международных отношений».

Японские эксперты указали руководству своей страны на рациональность подписания мирного договора с РФ с внесением «пункта о «делимитации» границы, а также о международном арбитраже «в случае разногласий». В свою очередь, автор обратил внимание на опасность подобного развития событий, поскольку в истории есть примеры, когда под видом решения споров о «делимитации» границ фактически происходило отчуждение стратегически важных территорий. В качестве иллюстрации Городенко напомнил случаи, когда из-за обнаружения месторождений газа США удалось через Международный суд ООН в Гааге отхватить у Канады значительную часть атлантического шельфа у «банки Жоржа», а Румыния при поддержке Вашингтона смогла лишить Украину газоносного шельфа площадью в 9,7 тыс. км².

При этом в издании отмечается, что на российском острове Курильской гряды Итуруп, помимо газа и месторождений разного рода полезных ископаемых, расположены крупнейшие в мире месторождения рения, который имеет чрезвычайно важное значение для изготовления высокопроизводительных военных реактивных и ракетных двигателей. В итоге возникает риск того, что Токио также может заручиться американской поддержкой для решения вопроса о «делимитации» границы с РФ с существенной выгодой для себя и своих союзников.

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